Perché un 13enne accoltella il limite la voce di un docente Lettera

Un docente analizza il fenomeno di un episodio in cui un ragazzo di 13 anni ha aggredito un limite, attribuendo il gesto a un deterioramento nel sistema educativo. Nella sua lettera, invita a riflettere sul ruolo dell’istruzione e sulla responsabilità di restituire ai giovani la possibilità di sbagliare. L’articolo ripercorre le parole del docente e il suo punto di vista sulla situazione attuale.

Inviata da Antonio Esposito - il docente analizza con lucidità il crollo educativo, esortando tutti a restituire ai giovani il diritto di fallire L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Carta docente, voce a chi la scuola la fa! Lettera Leggi anche: Ecco perché il FattoQuotidiano non pubblicherà il video del 13enne che accoltella la professoressa Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Il 13enne che ha accoltellato la professoressa: La ucciderò, le piace umiliarmi; Insegnante accoltellata a Bergamo, la lettera shock scritta dal 13enne; Lo studente 13enne era in diretta video mentre accoltellava la prof, Chiara Mocchi. Aveva scritto un lungo messaggio. Insegnante accoltellata a scuola da 13enne, la lettera della prof: Non saprà neanche perché l’ha fatto, non lasciamoci vincere dal buioInsegnante accoltellata a scuola da 13enne, la lettera della prof: Non saprà neanche perché l'ha fatto, non lasciamoci vincere dal buio ... unita.it Chiara Mocchi lascia l’ospedale e torna a casa. Nel frattempo ha consegnato al suo avvocato una lettera: «Un tredicenne ha affrontato a calci il suo coetaneo armato di coltello, lo proporrò per una medaglia». - facebook.com facebook Galoppi si dimette da segretario di Magistratura indipendente con una lettera di fuoco: “Ho constatato mancanza di trasparenza, carrierismi e personalismi”. I magistrati seri. x.com