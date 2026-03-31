Perché un 13enne accoltella il limite la voce di un docente Lettera

Da orizzontescuola.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docente analizza il fenomeno di un episodio in cui un ragazzo di 13 anni ha aggredito un limite, attribuendo il gesto a un deterioramento nel sistema educativo. Nella sua lettera, invita a riflettere sul ruolo dell’istruzione e sulla responsabilità di restituire ai giovani la possibilità di sbagliare. L’articolo ripercorre le parole del docente e il suo punto di vista sulla situazione attuale.

Inviata da Antonio Esposito - il docente analizza con lucidità il crollo educativo, esortando tutti a restituire ai giovani il diritto di fallire L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Carta docente, voce a chi la scuola la fa! Lettera

Leggi anche: Ecco perché il FattoQuotidiano non pubblicherà il video del 13enne che accoltella la professoressa

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Il 13enne che ha accoltellato la professoressa: La ucciderò, le piace umiliarmi; Insegnante accoltellata a Bergamo, la lettera shock scritta dal 13enne; Lo studente 13enne era in diretta video mentre accoltellava la prof, Chiara Mocchi. Aveva scritto un lungo messaggio.

lettera perché un 13enne accoltellaInsegnante accoltellata a scuola da 13enne, la lettera della prof: Non saprà neanche perché l’ha fatto, non lasciamoci vincere dal buioInsegnante accoltellata a scuola da 13enne, la lettera della prof: Non saprà neanche perché l'ha fatto, non lasciamoci vincere dal buio ... unita.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.