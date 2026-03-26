Il sito del quotidiano ha comunicato che non pubblicherà il video di un episodio avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 13 anni ha ferito una insegnante con un coltello. La decisione deriva dalla volontà di non diffondere le immagini dell’aggressione, che sono state condivise in diretta su Telegram.

Il Fattoquotidiano.it non pubblicare il video del 13enne che mercoledì a Trescore Balneario (Bergamo) ha accoltellato una professoressa mandano in diretta il filmato su Telegram, non pubblicherà le immagini dell’aggressione. La diffusione di un video che mostra un minorenne mentre compie un atto di violenza grave non è solo una scelta editoriale: è una questione di responsabilità deontologica. La professione giornalistica, infatti, è regolata da principi chiari che tutelano sia le persone coinvolte sia la qualità dell’informazione. Senza contare il possibile effetto imitativo del mostrare a un pubblico giovane la sequenza che ha portato quasi alla morte una persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco perché il FattoQuotidiano non pubblicherà il video del 13enne che accoltella la professoressa

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