Carta docente voce a chi la scuola la fa! Lettera

Silvia Salinaro, insegnante, ha scritto una lettera per segnalare che la carta del docente, attivata il 9 marzo, ha un importo di 383 euro. La docente ha espresso rammarico per questa cifra, sottolineando di essere parte di chi lavora quotidianamente nelle scuole. La comunicazione si rivolge a chi rappresenta e sostiene il personale scolastico, evidenziando una questione relativa alla somma disponibile.

inviata da Silvia Salinaro - Mi chiamo Silvia, sono un' insegnante. Ho appreso con rammarico che la carta del docente, attiva il 9 marzo, ha un importo di 383 euro. La riduzione della somma e' una penalizzazione ingiusta per la categoria.