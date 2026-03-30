citisina come funziona il nuovo farmaco per smettere di fumare rimborsato dal ssn

È stato approvato un nuovo farmaco per smettere di fumare che sarà rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. La decisione segue studi e analisi che ne attestano l’efficacia nel supportare chi desidera smettere di fumare. Secondo gli esperti, continuare a fumare può ridurre l’aspettativa di vita di circa dieci anni e diminuisce di circa 20 minuti per ogni sigaretta consumata.

Deriva dal maggiociondolo, si assume per bocca e con un protocollo di 25 giorni: identikit della citisina. Anni destinati a finire – letteralmente – in fumo. Come ricordano sovente gli oncologi Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) l’aspettativa di vita può ridursi di 20 minuti per ogni sigaretta, così le persone che fumano per tutta la vita perdono circa 10 anni. Ad alimentare nuove speranze fra chi vorrebbe smettere di fumare è ora la notizia dell’arrivo in Italia della citisina, nuovo farmaco Recigar prodotto dalla azienda polacca Adamed e commercializzato in Italia da Laboratorio Farmaceutico C.T. Srl, appena inserito in Gazzetta Ufficiale e rimborsabile dal Ssn. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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