Una petroliera russa si sta preparando a navigare verso Cuba, superando le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. La nave trasporterà un carico di greggio, dopo un periodo di carenza di approvvigionamenti energetici per l’isola. La mossa sembra segnare una sfida diretta alle restrizioni statunitensi, che mirano a limitare le attività delle compagnie russe nel settore energetico.

Una petroliera russa sta per sfidare le restrizioni di Washington e raggiungere Cuba, portando un carico vitale di greggio dopo mesi di digiuno energetico. La nave Anatoly Kolodkin, partita dal porto russo di Primorsk con circa 650.000 barili di petrolio Urals, ha già varcato la zona economica esclusiva dell’isola caraibica. Mentre gli Stati Uniti avevano bloccato ogni spedizione verso l’avamposto rivoluzionario per esercitare pressioni su L’Avana, una decisione improvvisa della amministrazione Trump sembra aver aperto una breccia temporanea nelle sanzioni contro Mosca. Il veicolo mercantile si trova attualmente in rotta verso il porto di Matanzas, dove dovrebbe scaricare il prezioso carico se non modifica la sua traiettoria attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petroliera russa verso Cuba: Trump apre una breccia nelle sanzioni

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