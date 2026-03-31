L'imprenditore Paolo Zampolli, noto per essere un amico di lunga data di Donald Trump, ha presentato una richiesta di risarcimento di 5 milioni di euro a Fedez e a Mr. Marra. La causa riguarda presunti danni subiti a seguito di comportamenti attribuiti ai due, che Zampolli ritiene aver leso la sua reputazione e la sua immagine pubblica. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

L’imprenditore Paolo Zampolli, amico di vecchia data di Donald Trump che lo ha nominato rappresentante speciale degli Usa per le partnership globali, ha querelato per diffamazione aggravata Fedez e Mr Marra, che nel corso di una puntata di Pulp Podcast lo hanno accostato a Jeffrey Epstein: il suo legale ha anticipato che chiederà un risarcimento di almeno 5 milioni di euro. Ecco cosa è successo e chi è Zampolli. Fedez (Imagoeconomica). La querela depositata da Zampolli alla Procura di Milano. Nella querela, depositata il 30 gennaio alla Procura di Milano, Zampolli ha sottolineato di essere stato definito da Fedez «quello che in teoria portava, a detta di Fabrizio Corona, le signorine a Trump e ha fatto conoscere Melania a Trump». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché Paolo Zampolli, amico di Trump, ha chiesto 5 milioni di risarcimento a Fedez e Mr Marra

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