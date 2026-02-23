Sì la politica è in crisi ma non ne possiamo fare a meno
La crescente sfiducia nei partiti politici deriva dalla loro incapacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Gli elettori si allontanano sempre di più, preferendo evitare di votare. I leader si susseguono velocemente, spesso senza guadagnarsi il rispetto duraturo degli elettori. La mancanza di stabilità nel sistema crea un senso di insicurezza tra la popolazione. Questa situazione si riflette nelle continue fluttuazioni delle partecipazioni alle urne.
In quasi tutte le democrazie la fiducia nei partiti è in calo da anni. L’astensione cresce. I leader vengono rapidamente esaltati e altrettanto rapidamente consumati. I governi appaiono fragili, anche quando sono formalmente stabili e amministrano con competenza. Il sentimento prevalente è una disillusione diffusa, quasi impalpabile. Perché sta accadendo questo? Il fenomeno è troppo esteso e troppo simile tra Paesi diversi per essere spiegato soltanto con la qualità delle classi dirigenti. Le cause sono più profonde e riguardano il modo in cui le nostre società sono cambiate. Le democrazie del Novecento si reggevano su identità collettive relativamente stabili: classi sociali riconoscibili, partiti radicati, appartenenze ideologiche forti. 🔗 Leggi su Today.it
