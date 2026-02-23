Sì la politica è in crisi ma non ne possiamo fare a meno

In quasi tutte le democrazie la fiducia nei partiti è in calo da anni. L’astensione cresce. I leader vengono rapidamente esaltati e altrettanto rapidamente consumati. I governi appaiono fragili, anche quando sono formalmente stabili e amministrano con competenza. Il sentimento prevalente è una disillusione diffusa, quasi impalpabile. Perché sta accadendo questo? Il fenomeno è troppo esteso e troppo simile tra Paesi diversi per essere spiegato soltanto con la qualità delle classi dirigenti. Le cause sono più profonde e riguardano il modo in cui le nostre società sono cambiate. Le democrazie del Novecento si reggevano su identità collettive relativamente stabili: classi sociali riconoscibili, partiti radicati, appartenenze ideologiche forti. 🔗 Leggi su Today.it

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore: la nostra è una canzone politica»Maria Antonietta e Colombre arrivano al Festival di Sanremo con il loro brano “La felicità e basta”.

Crisi politica a Palazzo De Nobili: se ne parlerà a “Monitor” con alcuni consiglieri di opposizioneA Catanzaro si accende la crisi politica.

Geopolítica Mundial - A Crise dos Estados Unidos e a Ascensão dos BRICS | Maria da Conceição Tavares

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sì o no nel referendum? La risposta non è tecnica ma politica; Jacinda Ardern: Un’altra politica è possibile; Sì, l’arte, quando vera arte, è politica - Pressenza; Quanto degrado nella politica senza la corresponsabilità del fine ultimo: il bene pubblico.

Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it

Separazione delle carriere, Nordio a Perugia per il Sì: Una riforma di democraziaIl ministro della Giustizia e l'ex presidente della Consulta difendono il referendum: Falso dire che viola la Costituzione. Annunciati concorsi per nuovi magistrati e stabilizzazioni per il personal ... perugiatoday.it

CRISI AMMINISTRAZIONE NICOLETTI AL COMUNE DI MATERA, CONSIGLIERE BENNARDI (M5S): “SOLIDARIETÀ AL SEGRETARIO CGIL MEGA, ANGELINO IGNORA IL VALORE SOCIALE DEL SINDACATO” https://www.sassilive.it/cronaca/politica/crisi-a - facebook.com facebook

Crisi dei partiti e povertà della politica Dalla partecipazione di massa al leaderismo Le conseguenze Astensionismo, oligarchie e instabilità L’editoriale di Sabino Cassese sul @Corriere x.com