Nella capitale francese, un ordigno esploso davanti a un istituto bancario ha attirato l’attenzione. L’episodio si inserisce in un quadro di tensioni e azioni clandestine, che coinvolgono elementi di conflitto non dichiarato. La scena urbana, nota per il suo stile raffinato, si trova ora al centro di un episodio che rivela frammenti di una lotta più ampia, fatta di atti isolati e messaggi nascosti.

di Alberto Minnella Le città eleganti sono perfette per le storie sporche. Parigi più di altre: perché conserva sempre un’aria di distanza, come se il disordine del mondo dovesse fermarsi un attimo prima dei boulevard. Poi compare un ordigno davanti a una sede americana e quella distanza, d’un colpo, si accorcia. La notizia è di qualche giorno fa: un congegno rudimentale davanti alla sede parigina di Bank of America, alcuni fermi, un’indagine che si muove nella zona grigia delle operazioni coperte. Ed è proprio qui che la vicenda smette di essere semplice cronaca. A colpire, infatti, non è la forza del gesto, ma la sua forma. Le operazioni che odorano di intelligence non hanno bisogno di essere spettacolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché la bomba davanti alla Bank of America a Parigi va letta come un frammento di guerra clandestina

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