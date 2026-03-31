Perché Andrea Pisani arrivato a questo punto dovrebbe darci un taglio con le frecciatine alla ex Beatrice Arnera

Un attore ha utilizzato la promozione di un suo film per fare riferimenti velati a un'ex compagna, legata a un altro attore. Le dichiarazioni sono state fatte durante un evento pubblico legato alla promozione cinematografica, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali o commenti diretti. La vicenda ha attirato l'attenzione sui messaggi lanciati in modo indiretto dall'artista.

«Quella cosa mi fa stare molto male: decido di non dire niente, loro non fanno comunicazioni, poi esce un'altra foto, poi un'altra ancora. La gente che mi chiede, e io mi dico: senti, sputo rime. Penso di essere stato umano in quella roba lì, ho deciso di farlo con i miei amici lì davanti. Un'esigenza ce l'avevo. Dagli articoli ero sempre un trafiletto, non ho problemi di ego, ma c'è una persona che sta male e non ha la possibilità di esprimersi. Mi sento vittima di una cosa più grande», dice in quell'occasione Pisani riferendosi al dissing proposto all'interno di LOL 6 e indirizzato proprio ad Arnera e Bova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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