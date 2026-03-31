Beatrice Arnera infuriata con l’ex Andrea Pisani | il retroscena

Durante una puntata del programma Le Iene, un commento di Andrea Pisani rivolto a Raoul Bova e Beatrice Arnera ha suscitato reazioni. Secondo quanto riportato, l’attrice avrebbe avuto una reazione molto forte all’episodio. La notizia, pubblicata da Il Difforme, si concentra sui dettagli di questa vicenda e sulle conseguenze che ne sono seguite.

La battuta a Le Iene di Andrea Pisani verso Raoul Bova e Beatrice Arnera non è passata inosservata: lei avrebbe reagito malissimo Beatrice Arnerasi sarebbe arrabbiata dopo l’ennesima frecciatina che è arrivata verso Raoul Bova – il suo attuale compagno- dal suo exAndrea Pisani. In questi mesi sono stati diversi i riferimenti da parte del comico nei confronti del “rivale in amore” e, nonostante siano passati mesi, sembra chePisani non voglia accettare che Arnera abbia scelto un altro uomo a lui. Nelle scorsa puntata de Le Iene è stato letto un commento da parte di un utente che diceva a Pisani che gli ricordava Raoul Bovada giovane “quando non sapeva recitare”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Beatrice Arnera infuriata con l’ex Andrea Pisani: il retroscena Articoli correlati Andrea Pisani lancia una frecciatina a Raoul Bova tirando in ballo Beatrice Arnera: il clima è tesissimo!Dietro le risate e le battute pungenti, a volte si nascondono storie personali tutt’altro che leggere. Beatrice Arnera, Andrea Pisani contro Raoul Bova in tv: “A me piacciono le mie coetanee”Andrea Pisani punge Raoul Bova e lo fa in tv, ospite delle Iene, con alcune battute che ironizzano sulla fine dell’amore con Beatrice Arnera e la... BEATRICE ARNERA: Il Filtro che Predisse l'Amore con RAOUL BOVA!