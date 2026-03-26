Durante una puntata delle Iene, Andrea Pisani ha commentato pubblicamente la sua relazione passata con Beatrice Arnera, lasciando intendere che preferisce le coetanee. In quell’occasione, ha anche fatto alcune battute rivolte a Raoul Bova, coinvolgendo il tema delle relazioni sentimentali dell’attore e ironizzando sulla fine del suo rapporto con Arnera.

Andrea Pisani punge Raoul Bova e lo fa in tv, ospite delle Iene, con alcune battute che ironizzano sulla fine dell’amore con Beatrice Arnera e la nuova relazione di lei con l’attore. Andrea Pisani, la frecciatina a Raoul Bova. Andrea Pisani è stato ospite dell’ultima puntata de Le Iene dove ha risposto alle dichiarazioni – decisamente cattive – dei suoi haters. Il comico e conduttore è stato legato per diversi anni a Beatrice Arnera, con cui ha avuto una figlia. Proprio poco dopo la nascita della loro primogenita la coppia si è divisa e poco dopo Andrea ha scoperto che l’ex compagna si era innamorata di Raoul Bova, suo compagno di set in Buongiorno mamma. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatrice Arnera, Andrea Pisani contro Raoul Bova in tv: “A me piacciono le mie coetanee”

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