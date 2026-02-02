Olimpiadi a Milano | variano gli orari degli uffici comunali cestini rimossi e musei chiusi

Il Comune di Milano cambia gli orari degli uffici e chiude alcuni musei in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Gli uffici comunali variano i loro orari, mentre i cestini vengono rimossi e alcune aree sono chiuse. La città si prepara alle grandi gare, rispettando le disposizioni della prefettura per la viabilità.

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina e in attuazione del Piano di chiusure della viabilità approvato dalla prefettura, il Comune di Milano apporta importanti modifiche sulle aperture di uffici, musei e servizi vari. In particolare, l'anagrafe centrale di via Larga, il 5 febbraio, sospenderà il prolungamento dell’orario pomeridiano e chiuderà anticipatamente alle 15.30; venerdì 6 febbraio la chiusura è prevista alle 11. La sede anagrafica di viale Tibaldi 41, nel Municipio 5, sempre nella giornata di giovedì 5 febbraio, chiuderà anticipatamente alle ore 13. Il 6 febbraio Palazzo Reale ospiterà il ricevimento in onore dei Capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti ai Giochi, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Il 2 gennaio, in occasione del Ponte di Capodanno, il Comune di Ravenna garantirà l'apertura degli uffici pubblici essenziali e di quelli che prevedono l’accesso al pubblico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: guida completa; Olimpiadi a Milano tra zone rosse, strade chiuse e Duomo off limits: tutto quello che c’è da sapere; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: la guida completa tra sedi, biglietti e storia; Cortina, un terzo dei biglietti per le Olimpiadi è invenduto ma gli hotel sfiorano il 90% di occupazione: Il piano dei trasporti è arrivato tardi, le zone limitrofe sono penalizzate.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia giorno per giorno. Tutte le carteLa settimana olimpica è iniziata. Pochi giorni ancora e si accederà il sacro braciere nelle località di Milano e Cortina. L'Italia torna ad ospitare le ... oasport.it

Come le Olimpiadi invernali sono arrivate a Milano CortinaLe Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico ... ilpost.it

Olimpiadi Milano-Cortina, primo caso di doping: è l’azzurra Rebecca Passler La sostanza rilevata è letrozolo, un inibitore incluso nella lista WADA perché può migliorare le prestazioni e mascherare l’assunzione di altri prodotti vietati - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com