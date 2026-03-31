Per Trevi aumento di capitale e crollo in Borsa l' analisi | Il mercato ha percepito una rifondazione finanziaria

Dopo l'approvazione del bilancio 2025 e del piano industriale 2026-2029, la società cesenate dell'edilizia ha annunciato un aumento di capitale di 100 milioni di euro garantito da Mediobanca. Nonostante i numeri positivi, in borsa si è verificato un calo del 34%, attribuito dal mercato a una percezione di rifondazione finanziaria dell'azienda.

Per il colosso cesenate dell'edilizia Trevi, all'approvazione del bilancio 2025 con numeri tutto sommato positivi, del piano industriale 2026-2029 e dell'aumento da capitale di 100 milioni di euro con garanzia di Mediobanca, ha fatto seguito un crollo in Borsa del -34%. Sui motivi di questa evoluzione offre una chiave di lettura piuttosto dettagliata il sito economico Borsa & Finanza. Nell'articolo di Massimiliano Carrà viene sottolineato che “da una parte il gruppo per il quarto anno consecutivo migliora redditività, margini e utile netto”. Ma dall’altra c'è stata ”una capitalizzazione che in poche ore evapora di oltre un terzo, con un -34% che riporta il titolo indietro di mesi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Per Trevi aumento di capitale e crollo in Borsa, l'analisi: "Il mercato ha percepito una rifondazione finanziaria" Articoli correlati Cdp Equity, via libera dal Cda all’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale:Il Consiglio di amministrazione di Cdp Equity (Gruppo Cdp) ha approvato la partecipazione all’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale... Trevi approva il bilancio e il piano industriale 2026-2029. Aumento di capitale da 100 milioni di euroL'ad Caselli: "Le scelte strategiche intraprese dal Gruppo stanno producendo risultati concreti e coerenti con il percorso di rilancio avviato negli... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Aumento di capitale da 100 milioni di euro per Trevi Finanziaria Industriale. Partecipa anche Cdp Equity; Trevi crolla (-34%) dopo l’aumento di capitale da 100 milioni con la garanzia di Mediobanca; Trevi, sottoscritto accordo di pre-garanzia con Mediobanca nell'ambio dell'aucap in opzione da 100 milioni; Trevi: in 2025 utile 8,6 mln e ricavi 624 mln, ok a piano industriale con aumento capitale. Per le azioni Trevi c’è rimbalzo dopo sell-off: focus su aumento capitaleNella seconda seduta della settimana, le azioni Trevi stanno decisamente provando un rimbalzodopo il violento sell-off di ieri. Mentre è in corso la redazione ... borsainside.com Da non perdere il prossimo spettacolo della stagione 2025/26 del Teatro Clitunno Trevi! Il 29 marzo 2026 andrà in scena "VOLPONE" di Ben Jonson con Edoardo Siravo e Francesca Bianco e con Tonino Tosto Roberto Tesconi Paolo Perinelli Susy Sergia - facebook.com facebook