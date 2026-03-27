Miles Davis rivive in un fumetto da recuperare immediatamente

Un celebre artista jazz della storia sarà protagonista di un nuovo fumetto, pronto per essere recuperato immediatamente. La pubblicazione rappresenta una rivisitazione della sua figura attraverso il linguaggio del fumetto, offrendo ai lettori un'interpretazione visiva e narrativa della sua vita e della sua musica. L'uscita è prevista a breve, e l'opera promette di coinvolgere gli appassionati del genere.

Uno dei maggiori artisti jazz della storia sta per rivivere in una nuova veste e per questo non lo dovete farvelo sfuggire. Esattamente un secolo fa in Illinois nasceva una leggenda della musica: il “ principe delle tenebre ” Miles Davis.Per celebrare questa fondamentale ricorrenza Edizioni BD riporta sugli scaffali il bio-graphic novel Miles. Assolo a fumetti di Lucio Ruvidotti in una nuova Edizione Anniversario arricchita da una storia inedita e contenuti extra. Il volume sarà dsponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire da maggio 2026. Miles -©J-POP Manga Il fumetto ripercorre i momenti iconici della biografia... 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Miles Davis rivive in un fumetto da recuperare immediatamente Articoli correlati Paolo Fresu omaggia Miles Davis con lo spettacolo-concerto "Kind of Miles" al Teatro ChiesaPaolo Fresu porta in scena un concerto che è anche un’opera musicale e teatrale, ma soprattutto un tributo ad uno dei giganti del jazz del Novecento,... Sta arrivando una nuova edizione di Cheyenne, un western da recuperare immediatamenteSe cercate un fumetto western vecchio stampo da leggere tutto d’un fiato, grazie a Sergio Bonelli è in arrivo la nuova edizione di Cheyenne. Una selezione di notizie su Miles Davis Argomenti discussi: Jazz, emigrazioni e contaminazioni. Paolo Fresu ospite di Petrarca. Tutto il talento di un Miles Davis funky rivive nelle tracce perdute di «Rubberband»Nel 1985 Miles Davis lasciò la sua trentennale collaborazione con la Columbia - con cui aveva pubblicato i suoi capolavori - per entrare nella scuderia della Warner Bros. Se ne andò a Los Angeles, ... ilgiornale.it L’arte di Brown e Miles Davis rivive nell’universo di BossoSchegge melodiche, echi e rimandi lontani dall’utopia: nel pluriuniverso di Fabrizio Bosso, una tromba refrattaria per la sua grandezza a ogni vincolante ortodossia, rivive l’arte di Clifford Brown e ... ilrestodelcarlino.it