Beffa finale a Monaco | Milano cede 90-85 e vede allontanarsi l’Europa

L'Olimpia Milano ha perso la partita contro il Monaco con il punteggio di 90-85. La gara si è svolta con momenti di dominio per la squadra italiana, ma nel finale ha subito un calo che ha permesso agli avversari di rimontare e conquistare la vittoria. La sconfitta influisce sulla posizione della squadra in classifica e sulla qualificazione europea.

Una partita a strappi, dominata a lunghi tratti ma sfuggita di mano nel momento decisivo: l’Olimpia Milano esce sconfitta dal campo del Monaco per 90-85 al termine di una gara che sembrava poter controllare, salvo poi spegnersi nei minuti finali. Dopo aver costruito più volte un vantaggio in doppia cifra grazie a una difesa solida e al talento di Shields, i biancorossi hanno subito il ritorno dei francesi, trascinati da Okobo, fino al sorpasso nel finale che chiude di fatto le speranze europee milanesi. Avvio con ritmi non altissimi, ma è Milano a essere più centrata sulla partita. Così dopo un primo parziale di 5-5 è l’EA7 a cercare il primo allungo con Nebo, Bolmaro, LeDay e poi tripla di Shields per il +9 a metà quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beffa finale a Monaco: Milano cede 90-85 e vede allontanarsi l’Europa Articoli correlati LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 90-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sconfitta che sa di condannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie di averci seguito. Vede i poliziotti e cerca di allontanarsi, 67enne beccato con droga e denaro in contantiUn 67enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Contenuti utili per approfondire Beffa finale Discussioni sull' argomento Beffa nel finale: l’Ebolitana rallenta, il Buccino strappa un punto al 94’; Palermo-Juve Stabia, le immagini del match: emozioni e momenti chiave al Barbera. Pagina 2 | Bundesliga, Bayern Monaco show: 6-2 al Friburgo! Pari beffa per il Dortmund, tris LeverkusenSotto 0-2, Kane e compagni ristabiliscono l'equilibrio nel primo tempo e poi dilagano nella ripresa. Spettacolare 3-3 tra Borussia e Stoccarda (tripletta di Undav, in gol al 91'), Bayer corsaro a Wolf ... corrieredellosport.it Bundesliga, Bayern Monaco show: 6-2 al Friburgo! Pari beffa per il Dortmund, tris LeverkusenAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ... corrieredellosport.it Rifiuta fino a 37mila euro per inseguire il sogno del mutuo, ma il finale è una beffa clamorosa - facebook.com facebook PALLANUOTO, SERIE B. Rari Nantes Olio Raineri Imperia, beffa nel finale a Milano: 8-8 contro Varese Olona x.com