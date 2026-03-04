Allarme Balcani droghe e armi verso l’Europa passano da lì

I Balcani sono un passaggio chiave per il traffico di droga, armi e immigrazione diretti verso l’Europa. Le rotte illegali attraversano questa regione, che funge da nodo strategico per i criminali che vogliono raggiungere i paesi centroeuropei. Le autorità di diversi stati monitorano attentamente queste vie, che rappresentano un punto di transito fondamentale per i flussi illeciti verso il Vecchio Continente.

