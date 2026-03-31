Mercoledì 1 aprile alle 16 si terrà al Museo Secondo Casadei di Savignano sul Rubicone un evento musicale in occasione dei 120 anni del maestro. Tra gli ospiti ci sarà anche il trio folk Emisurela, composto da tre donne. L'iniziativa celebra la ricorrenza attraverso una performance dal vivo, con la partecipazione di diversi artisti invitati.

Mercoledì 1 aprile, alle ore 16, al Museo Secondo Casadei di Savignano sul Rubicone per i 120 anni del maestro si esibiranno, tra gli altri ospiti, le Emisurela, un trio tutto al femminile. Emisurela è un trio folk romagnolo nato nel 2021, composto dalle sorelle faentine Anna (violino) e Angela De Leo (fisarmonica e voce), insieme alla percussionista Rita Zauli. Rielaborano il liscio tradizionale in chiave moderna e femminista, riscuotendo grande successo tra i giovani. Il duo nasce nel 2021 a Faenza dove partendo dalla tradizione del folk romagnolo, dà vita a un repertorio che si estende a mazurke, tango, musica klezmer e cumbie, fondendo l’energia folk con un tocco pop-rock. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Per i 120 anni di Secondo Casadei una serata di grande musica con il trio folk Emisurela

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