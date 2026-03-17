Secondo Casadei in ’ballo’ da 120 anni

I lavori alla casa museo di Secondo Casadei sono in corso in vista delle celebrazioni per i 120 anni dalla sua nascita, avvenuta il 1° aprile 1906 a Sant’Angelo di Gatteo. Casadei, considerato il padre del liscio romagnolo, sarà al centro delle iniziative che si svolgeranno nel suo paese natale. La commemorazione si avvicina e le attività preparatorie sono già in fase avancée.

Fervono i lavori alla casa museo di Secondo Casadei, il papà del liscio romagnolo, per la festa dei 120 anni dalla nascita avvenuta il 1° aprile 1906 a Sant’Angelo di Gatteo. Suo babbo voleva che facesse il sarto, ma la musica era nel suo dna. Mercoledì 1 aprile dalle 16 in poi la festa si terrà a Savignano sul piazzale antistante la Casa della Memoria, sede delle edizioni musicali Casadei Sonora. "Buon Compleanno Secondo! 120 anni.e ancora ci fai divertire ed emozionare" sarà allietata da ’Emisurela’ e dalla scuola di ballo "Le Sirene Danzanti". La canzone più popolare di Secondo è naturalmente " Romagna mia ", composta nel 1954, cantata e suonata in 135 nazioni nel mondo, con oltre cinque milioni di dischi venduti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Secondo Casadei in ’ballo’ da 120 anni Articoli correlati Primo Gattei ha fatto cento: festa sulle note di Secondo CasadeiFesta grande alla residenza sanitaria Il Castello di Longiano per i 100 anni di Primo Gattei, detto Pavlet, che con la moglie Agostina Piscaglia... Dalla pista da ballo ad una cena tra amici: la reunion dopo 40 anniNon si incontravano tutti insieme da 40 anni, da quando imperversavano nelle principali discoteche del Sannio, e non solo, condizionati dalla “Febbre... Aggiornamenti e notizie su Secondo Casadei Temi più discussi: Secondo Casadei in ’ballo’ da 120 anni; Accadde nel rock 13 marzo (parte 8 di 8); Spudoratamente Liscio - il nuovo podcast Original RaiPlay Sound di Federica Manzitti dal 23 marzo 2026 - Il MEI tra i collaboratori | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Arriva Il Cuore delle Donne di Romagna per la Ca’ del Liscio il 29 marzo alle 12 e 30 a Monte Brullo di Faenza con Luana Babini, Roberta Cappelletti e Patrizia Ceccarelli , arrivano nuove adesioni - MEI. Il ballo dei romagnoli. Un secolo di liscio da Secondo a MirkoDopo oltre vent’anni di crisi che sembrava averne decretato la fine, l’estate 2025 ha segnato il ritorno in auge delle orchestre di liscio romagnolo soprattutto nelle feste di piazza, sagre, consulte ... ilrestodelcarlino.it Secondo Casadei, liscio ma anche jazzIl 3 ottobre, alle 21 all’Alighieri. Sul palco Moreno il Biondo,. l’Orchestra Grande Evento. e la Dino Gnassi Big Band. S’intitola ’’L’uomo che sconfisse il boogie’ il documentario di Davide Cocchi ... ilrestodelcarlino.it Questo filmato in cui mio padre Secondo Casadei racconta a mio cugino Raoul del suo matrimonio per me è molto emozionante. Finalmente la tv si era accorta di lui, dopo tanta fatica e tanto lavoro! Una gioia immensa: aveva le lacrime agli occhi… Meravigl - facebook.com facebook