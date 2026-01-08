Via Cristallo vandalizzata la casetta della colonia felina
La conseliera Valentina Milici del II municipio segnala un atto vandalico alla casetta della colonia felina di via Cristallo, nel quartiere Canalicchio. L’episodio evidenzia nuovamente la necessità di tutelare gli spazi dedicati agli animali e sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto delle aree dedicate alla fauna locale. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla cura delle strutture destinate alla tutela degli animali nel territorio.
La consigliera del II municipio Valentina Milici denuncia un atto vandalico che ha colpito la casetta della colonia felina di via Cristallo, nel quartiere Canalicchio. "Da anni lamentiamo lo stato di abbandono dell’area. Sono state tantissime le segnalazioni alla cooperativa, incaricata dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
