Incendio al Sannazaro di Napoli Peppe Barra | Una spada nel cuore quel teatro era luce

L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli ha provocato una perdita dolorosa per Peppe Barra, che definisce il rogo come una ferita profonda. Barra ha commentato l’evento parlando con Fanpage.it, sottolineando quanto il teatro rappresentasse una luce per la città. La situazione si è aggravata quando le fiamme hanno distrutto uno dei luoghi simbolo della cultura napoletana, lasciando dietro di sé un vuoto difficile da colmare.
Peppe Barra a Fanpage.it sull'incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro: "Ogni volta che si ammazza la cultura è una spada nel cuore". L'artista era atteso lì a maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni significativi all’edificio storico.
Questa mattina, il teatro Sannazaro di Napoli è stato travolto da un incendio che ha causato ingenti danni.
