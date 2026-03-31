Sabato 4 aprile, il Centro Commerciale Ipercity di Padova ospiterà un evento dedicato alle famiglie che vedrà la presenza di Peppa Pig e del suo fratellino George. L'iniziativa offre ai bambini l'opportunità di incontrare dal vivo i personaggi del cartone animato più amato, in un appuntamento pensato per coinvolgere i piccoli visitatori e far vivere loro una giornata speciale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Peppa Pig e il suo fratellino George arrivano a Padova per incontrare dal vivo i loro piccoli fan. Sabato 4 aprile il Centro Commerciale Ipercity ospiterà una giornata dedicata alle famiglie, con un evento pensato per far vivere ai bambini tutta la magia di uno dei cartoni animati più amati di sempre, in un’atmosfera che anticipa la festa di Pasqua. Peppa Pig è una delle serie animate più popolari a livello internazionale, capace di conquistare generazioni di bambini con storie semplici, divertenti e profondamente legate alla vita quotidiana. Insieme a lei ci sarà George, il fratellino inseparabile, amato per la sua dolcezza e per la sua passione per i dinosauri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Peppa Pig e George a Ipercity: una giornata speciale per i più piccoli

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