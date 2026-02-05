Novità a casa di Peppa Pig | George ha un problema
George ha un problema a casa di Peppa. La novità riguarda l’ultima storia, scritta con l’aiuto della National Deaf Children’s Society e di Camilla Arnold, produttrice e consulente sorda. La puntata si concentra sulla difficoltà di George, che si trova a dover affrontare una situazione complicata, e mostra come i personaggi cercano di aiutarlo. È un modo per parlare anche di inclusione e di come si può comunicare meglio con tutti, anche con chi ha bisogni diversi.
Hasbro, che produce la serie, ha scelto di raccontare una storia molto concreta e molto vicina a tante famiglie. Uno dei momenti centrali della nuova stagione è l’episodio «Il test dell’udito». Durante una visita dal dottore, la famiglia Pig scopre che George sente meno da un orecchio. Da lì parte un percorso fatto di piccoli aggiustamenti e nuove scoperte. E c’è anche un momento che farà sciogliere i cuori: George dirà per la prima volta il nome di Peppa. Per raccontare questa esperienza nel modo giusto, Hasbro ha lavorato insieme alla National Deaf Children’s Society e a Camilla Arnold, una produttrice esecutiva e consulente alla sceneggiatura sorda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
