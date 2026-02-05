Novità a casa di Peppa Pig | i riflettori si accedono su George che mette l’apparecchio acustico
George, il piccolo della famiglia Pig, indossa un apparecchio acustico. La notizia arriva dopo che Hasbro ha collaborato con la National Deaf Children’s Society e Camilla Arnold, una produttrice e consulente sorda, per rappresentare al meglio questa esperienza. Una scelta che punta a normalizzare l’uso degli apparecchi uditivi tra i bambini e a sensibilizzare il pubblico su questo tema.
Hasbro, che produce la serie, ha scelto di raccontare una storia molto concreta e molto vicina a tante famiglie. Uno dei momenti centrali della nuova stagione è l’episodio «Il test dell’udito». Durante una visita dal dottore, la famiglia Pig scopre che George sente meno da un orecchio. Da lì parte un percorso fatto di piccoli aggiustamenti e nuove scoperte. E c’è anche un momento che farà sciogliere i cuori: George dirà per la prima volta il nome di Peppa. Per raccontare questa esperienza nel modo giusto, Hasbro ha lavorato insieme alla National Deaf Children’s Society e a Camilla Arnold, una produttrice esecutiva e consulente alla sceneggiatura sorda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Peppa Pig
Novità a casa di Peppa Pig: George ha un problema
George ha un problema a casa di Peppa.
La volta buona, Chiara Cainelli: “Io attaccata per il mento, mi chiamavano peppa pig”
Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha parlato di come ha affrontato il body shaming.
Ultime notizie su Peppa Pig
Argomenti discussi: Le tante novità di casa Surgital; Un’unica casa per i servizi regionali: le novità di Me.toscana.it; La casa è un diritto. Le proposte del PD, le bugie del governo, le novità dall’Europa; Salva Casa in Emilia Romagna: le norme regionali di recepimento.
Novità a casa di Peppa Pig: George ha un problemaPer raccontare questa esperienza nel modo giusto, Hasbro ha lavorato insieme alla National Deaf Children’s Society e a Camilla Arnold, una produttrice esecutiva e consulente alla sceneggiatura sorda ... vanityfair.it
Agevolazioni prima casa 2026 under 36, tutti i bonus per i giovani e le novitàAcquistare la prima casa a meno di 36 anni: mutui garantiti e incentivi green. Ecco tutte le agevolazioni e i bonus confermati nel 2026 ... quifinanza.it
Chi ha ucciso Peppa Pig A o B Per altri delitti come questi segui @pera_comics ! Per le soluzioni segui @pera_games_ ! #peppapig facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.