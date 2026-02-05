Novità a casa di Peppa Pig | i riflettori si accedono su George che mette l’apparecchio acustico

George, il piccolo della famiglia Pig, indossa un apparecchio acustico. La notizia arriva dopo che Hasbro ha collaborato con la National Deaf Children’s Society e Camilla Arnold, una produttrice e consulente sorda, per rappresentare al meglio questa esperienza. Una scelta che punta a normalizzare l’uso degli apparecchi uditivi tra i bambini e a sensibilizzare il pubblico su questo tema.

Hasbro, che produce la serie, ha scelto di raccontare una storia molto concreta e molto vicina a tante famiglie. Uno dei momenti centrali della nuova stagione è l’episodio «Il test dell’udito». Durante una visita dal dottore, la famiglia Pig scopre che George sente meno da un orecchio. Da lì parte un percorso fatto di piccoli aggiustamenti e nuove scoperte. E c’è anche un momento che farà sciogliere i cuori: George dirà per la prima volta il nome di Peppa. Per raccontare questa esperienza nel modo giusto, Hasbro ha lavorato insieme alla National Deaf Children’s Society e a Camilla Arnold, una produttrice esecutiva e consulente alla sceneggiatura sorda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

