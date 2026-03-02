Dall' Acqua confermato presidente dell' associazione di volontariato dei pensionati della Cisl

Durante l’assemblea annuale di sabato 28 febbraio, Anteas Cesena Odv, l’associazione di volontariato dei pensionati della Cisl, ha confermato Lazzaro Dall’Acqua nel ruolo di presidente. La decisione è stata presa all’unanimità dai soci presenti, che hanno espresso la loro fiducia nel percorso già avviato dal presidente. L’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi volontari e rappresentanti dell’associazione.

