La Commissione europea ha espresso condanna per la legge approvata dal Parlamento israeliano che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per attentati mortali. La misura è stata criticata dagli Stati membri dell'Unione, dalle Nazioni Unite e da diverse organizzazioni per i diritti umani. La legge rappresenta un passo indietro rispetto ai diritti umani secondo le istituzioni europee.

La Commissione europea condanna la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per attentati mortali votata dal Parlamento israeliano e criticata aspramente dai Paesi europei, dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i diritti umani. “Il disegno di legge sulla pena di morte in Israele è per noi nell’UE molto preoccupante. Si tratta di un chiaro passo indietro ”, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar el Anouni, nel briefing di mezzogiorno con la stampa a Bruxelles, sottolineando anche “la natura discriminatoria della legge”. El Anouni ha ricordato inoltre che, dopo l’adozione del provvedimento, “diverse voci si sono levate in Israele” e che è stato presentato un ricorso alla Corte suprema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele, pena di morte per i palestinesi. La condanna di Bruxelles: “Grave passo indietro sui diritti umani”

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