Il Parlamento israeliano ha approvato una nuova legge che prevede l’introduzione della pena di morte per atti di terrorismo, con 62 voti a favore e 48 contrari. La decisione ha suscitato reazioni e critiche da parte di alcune figure politiche, che la hanno definita un passo verso l’apartheid. La normativa stabilisce le condizioni e le procedure per l’applicazione della pena capitale nel paese.

Bruxelles, 31 marzo 2026 – Il Parlamento israeliano ha approvato la legge che introduce la pena di morte per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e 48 contrari. La legge, avanzata dal partito del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, ha incassato il voto del premier Benjamin Netanyahu e anche del partito di opposizione di Avigdor Lieberman, mentre uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto. L'Autorità nazionale palestinese ha condannato la norma, definendola "una pericolosa escalation", un tentativo di "legittimare le esecuzioni extragiudiziali con una copertura legislativa". E se il falco dell'ultradestra Ben Gvir ha esultato: "Abbiamo fatto la storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pena di morte in Israele, la condanna di Sanchez: “Passo verso l’apartheid”. Cosa prevede la legge e perché è asimmetrica

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