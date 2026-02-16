Milan Pellegatti | Allegri non è ancora convintissimo della difesa ecco perchè
Carlo Pellegatti ha commentato su YouTube che Allegri non si fida ancora completamente della difesa del Milan, probabilmente perché ha visto alcune incertezze durante gli allenamenti. Ha osservato che il tecnico rossonero continua a lavorare sui difensori, chiedendo maggior concentrazione e precisione. Pellegatti ha anche notato che, durante le ultime partite, alcune sbavature hanno messo in discussione la solidità del reparto arretrato.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, ha voluto rilasciare alcune parole sulla prestazione fatta dai ragazzi di Allegri contro il Pisa. In particolare, il giornalista sportivo ha voluto soffermarsi sui cambi di modulo effettuati in partita dal tecnico rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole: “Dopo un brutto primo tempo e inizio di secondo tempo, improvvisamente Allegri ha messo il 4-3-3 per riuscire a vincere la partita e la manovra improvvisamente, anche grazie a Pulisic, è sgorgata veloce, rapida, tecnicamente importante. Quindi ci fa pensare che Allegri non è ancora convintissimo della difesa, ritiene i difensori bravi ma non eccezionali, secondo lui devono essere protetti, e sono tutte sensazioni che lo portano a non rischiare il 4-3-3, nemmeno contro squadre della tabella di destra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
