Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato le ultime novità sul calciomercato, concentrandosi sulla possibilità di un trasferimento tra i due attaccanti. Pellegatti ha inoltre sottolineato come il Milan possa beneficiare di un giocatore in grado di motivare la squadra, evidenziando la mancanza di un elemento con questa caratteristica da tempo.

Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video pubblicato su YouTube ha commentato l'acquisto del giovane attaccante Andrej Kostic, ricordando che lui condivide lo stesso procuratore con Dusan Vlahovic, altro nome che nelle ultime ore è tornato con forza in orbita Milan. L'acquisto del serbo dal Partizan potrebbe avvicinare l'attaccante della Juventus? Ecco cosa ne pensa il giornalista di fede rossonera. "La domanda oggi è il Milan si inserirà dopo aver preso questo giocatore, Kostic, del Partizan, con Ristic che è lo stesso procuratore di Dusan Vlahovic, si inserirà nella trattativa Juventus-giocatore, Juventus-entourage, Juventus-papà per cercare di prenderlo? Questa è la domanda". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Kostic avvicina Vlahovic? Pellegatti: “Al Milan manca da tempo uno che trascina la squadra”

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