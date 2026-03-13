Il giornalista Massimo De Luca è intervenuto in diretta su 'TMW Radio' per commentare la corsa allo scudetto tra Milan e Inter. Ha affermato che, secondo lui, il campionato non si riaprirà, anche se ha aggiunto che molto dipenderà dalla reazione dell’Inter nelle prossime partite. De Luca ha discusso della situazione attuale della lotta per il titolo.

Il giornalista e conduttore radiofonico Massimo De Luca, nel pomeriggio di oggi, è stato ospite di 'TMW Radio' per commentare i principali temi del calcio italiano. In particolare, De Luca si è soffermato sul tema Scudetto e ha espresso la sua opinione sulla possibile riapertura del campionato dopo la vittoria del Milan nel derby. Ecco, di seguito, le sue parole. Il campionato si è riaperto dopo la vittoria del Milan nel derby? "Non credo si sia veramente riaperto e anche quel volpacchione di Allegri credo che la pensi allo stesso modo. Molto comunque dipenderà dalla reazione dell'Inter, che nel prossimo turno affronterà l'Atalanta". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scudetto, De Luca: “Campionato riaperto? Non credo. Molto dipenderà però dalla reazione dell’Inter”

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