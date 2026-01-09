Temporali e raffiche di vento | diramata allerta meteo gialla

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo gialla, valida dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, sabato 10 gennaio 2026. Sono previste condizioni di temporali e raffiche di vento, che potrebbero causare disagi e situazioni di criticità. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo.

Temporali e raffiche di vento. La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, con livello di criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalla mezzanotte e fino alle 20 di domani, sabato 10 gennaio 2026.

Temporali, allerta del sindaco Mastella per le prossime 24 ore a Benevento - In ragione dell’allerta, gialla, diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 20 di oggi martedì 6 gennaio fino alle successive 24 ore, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avv ... msn.com

Raffiche di vento in arrivo, nuova allerta meteo della Protezione Civile - La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato che interesserà anche l’intero territorio della ... casertanews.it

MONTI INNEVATI | Nel week-end un nuovo impulso freddo e instabile raggiungerà la regione con temporali, nevicate abbondanti e nuove raffiche di vento di tempesta - facebook.com facebook

