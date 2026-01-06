Peggiora il tempo in Campania allerta gialla estesa a tutta la regione

La Protezione Civile della Campania ha esteso l’allerta gialla per temporali a tutta la regione, in risposta alle condizioni meteorologiche in peggioramento. La proroga, valutata in base alle ultime previsioni del Centro Funzionale, invita alla cautela e alla sorveglianza. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per affrontare possibili criticità legate alle perturbazioni in corso.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione dell'evoluzione della perturbazione meteorologica in atto e delle ulteriori valutazioni del Centro Funzional e, ha prorogato ed esteso l'avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali attualmente in vigore. Dalle 20 di questa sera e fino alle 20 di domani, mercoledì 7 gennaio," i fenomeni temporaleschi già in essere subiranno una intensificazione e riguarderanno tutta la Campania: la perturbazione insisterà ancora sulla regione determinando precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con conseguente criticità idrogeologica e idraulica".

