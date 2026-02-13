La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione in Campania, innescata da forti temporali che colpiranno Napoli e la Piana Campana fin dalla mattina di sabato 14 febbraio, a causa delle intense piogge previste. Le precipitazioni abbondanti aumentano il rischio di frane e allagamenti, spingendo le autorità a prendere misure di sicurezza in alcune zone. Nel frattempo, altre aree della regione restano sotto allerta gialla, ma la zona più a rischio si concentra nelle aree urbane e delle colline intorno alla città.

Allerta meteo in Campania dalle 6 di sabato 14 febbraio: arancione su Napoli e Piana Campana per forti temporali e rischio frane, gialla in altre zone. Peggiorano le condizioni meteorologiche in Campania e per alcune zone della regione scatta l’allerta meteo di livello Arancione. In queste zone sono previsti temporali diffusi, a vasta scala e particolarmente intensi. Le precipitazioni potrebbero determinare dissesto idrogeologico diffuso, con possibile instabilità di versante anche profonda, frane e colate rapide di fango o detriti. Non si esclude inoltre il rischio idraulico localizzato, con possibili allagamenti, tracimazioni e inondazioni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allerta meteo in Campania: scatta l’arancione per forti temporali e rischio frane

Approfondimenti su allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in Campania, a causa delle intense piogge previste per sabato 14 febbraio.

Ultime notizie su allerta meteo

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania; Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraio; Maltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo gialla per temporali.

Scuole chiuse domani per allerta meteo arancione in Campania: alcuni comuni hanno già decisoSabato 14 febbraio allerta meteo arancione su quasi tutta la Campania. E in via precauzionale alcuni Comuni decidono di sospendere l’attività scolastica. fanpage.it

Allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania: temporali e vento forteAllerta meteo arancione su Napoli e provincia, gialla sul resto della Campania: temporali e forti raffiche di vento, a rischio i collegamenti con le isole ... fanpage.it

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per la giornata di Sabato 14 Febbraio, ecco il testo dell'allerta "Valida dalle 00:00 del 14 febbraio 2026 fino alle 00:00 del 15 febbraio 2026 Allerta ARANCIONE per frane e piene dei corsi mi - facebook.com facebook