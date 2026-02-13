La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in Campania, a causa delle intense piogge previste per sabato 14 febbraio. Il rischio di temporali e di frane ha portato all'attivazione dei Centri Operativi Comunali e alla preallerta della Protezione Civile in molte zone della regione. Le autorità temono che le forti raffiche di vento e le piogge abbondanti possano provocare allagamenti e situazioni di pericolo, soprattutto nelle aree già vulnerabili.

Venti forti, possibili frane e allagamenti: attivati i COC e preallertata la Protezione Civile su gran parte del territorio regionale.. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalle ore 6 di sabato 14 febbraio fino alle ore 6 di domenica 15 febbraio su gran parte della Campania. Allerta Arancione per le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole e area vesuviana) e 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), dove sono previsti temporali diffusi e particolarmente intensi con rischio di frane, colate di fango, allagamenti e possibili inondazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Allerta meteo in Campania: codice arancione per temporali e rischio idrogeologico dalle 6 di sabato 14 febbraio

Approfondimenti su allerta meteo

La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio.

Ultime notizie su allerta meteo

Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania; Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e vento forte per tutta la giornata di giovedì 12 febbraio; Maltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo gialla per temporali.

Meteo Campania, allerta arancione per San Valentino: temporali intensi e vento forte con possibili rafficheLa Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, alle ... msn.com

Domani allerta meteo sulla Campania, anche di livello arancioneAncora maltempo sulla Campania, con particolare attenzione alla fascia costiera, dal confine con il Lazio, fino all'alta provincia salernitana e al capoluogo. Dalle ore 6 di sabato 14 febbraio e per 2 ... rainews.it

È allerta meteo per la pioggia caduta nelle ultime ore al Centrosud. A Formello, vicino Roma, è morto un uomo di 58 anni per la frana di un costone. In Calabria è allerta arancione e in Sicilia si temono forti mareggiate. - facebook.com facebook

#maltempo, oggi #allerta meteo in Calabria e Sicilia: oltre 320 interventi dei vigili del fuoco e scuole chiuse a Palermo x.com