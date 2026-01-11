In un contesto di crescente insicurezza, un episodio di rapina in centro ad Arezzo evidenzia le difficoltà di riprendersi da un colpo così. La testimonianza della proprietaria sottolinea l’impatto emotivo e le sfide quotidiane di chi affronta situazioni di criminalità organizzata. La situazione richiede attenzione e solidarietà per ricostruire un ambiente sicuro e affidabile per la comunità.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – “Io indosso i suoi orecchini, un regalo di Natale. Sono allibita, ormai siamo in balìa di bande criminali, forza non mollate”, dice la signora affacciandosi alla porta della gioielleria. Lì, dal 1948, ai Bastioni, un passo dalla via dello shopping. “Ricordo bene il cliente che li ha acquistati, sono contenta che li abbia lei, se fossero rimasti qui, magari ora sarebbero nelle mani dei ladri”. Gli occhi lucidi, prova a nascondere con un sorriso la paura. È la moglie di Mauro Grotti, il gioielliere colpito al cuore dell’attività di famiglia che porta avanti da decenni. Rapina ad Arezzo, il video dei banditi in azione Un punto di riferimento per la città, uno di quei negozi dove vai e sai di poterti fidare, una di quelle vetrine che raccontano la grande tradizione del commercio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seguito e pedinato da falsi clienti. La rapina in centro era un colpo preparato: “Dura ripartire dopo una botta così”

Leggi anche: Fa una rapina alla sala slot e scappa: seguito da due clienti

Leggi anche: Fa una rapina alla sala slot e scappa: seguito da due clienti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Seguito e pedinato da falsi clienti. La rapina in centro era un colpo preparato: “Dura ripartire dopo una botta così”.

Seguito e pedinato da falsi clienti. La rapina in centro era un colpo preparato: “Dura ripartire dopo una botta così” - “Guardi, gli orecchini li ho presi da lei”: e si emozionano. lanazione.it