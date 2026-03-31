Oggi un articolo sul quotidiano analizza il tema della pedicure, pubblicato nella sezione dedicata. La pubblicazione riporta dettagli e informazioni sul procedimento e sulle pratiche correlate. La vignetta allegata accompagna il testo, offrendo un’illustrazione visiva dell’argomento trattato. La notizia è disponibile in edicola con il giornale di oggi.

Usa attaccano deposito di munizioni in Iran, Trump posta il video. Esplosioni a Gerusalemme. Colpita petroliera al largo di Dubai Gip collegiale, l’ultima riforma di Nordio sull’orlo del baratro. La giudice Maccora: “Mancano i magistrati, così è impraticabile” “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese”. Aperta inchiesta anche a Torino Capua, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Nuovi spazi per le attività sportive degli studenti della Vanvitelli. Oggi, il Comune di Capua ha proceduto alla consegna del 'Centro Polisportivo Plesso A e B ed annessa costruenda piscina', sito in via Martiri di Nassiriya (Rione Macello), all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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