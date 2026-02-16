L' ostacolo numero 1 alla perfetta pedicure

La micosi delle unghie dei piedi rappresenta il principale ostacolo per ottenere una pedicure perfetta. Questa infezione, molto diffusa, colpisce spesso chi trascurava i primi sintomi e si presenta con un ingiallimento o sfaldamento dell’unghia. Un esempio concreto è quello di una donna di 45 anni che, ignorando i segnali iniziali, si è ritrovata con un’unghia disumana, rendendo difficile ogni trattamento estetico.

Nemica numero uno di qualsiasi pedicure fatta a regola d'arte, La micosi delle unghie dei piedi è una delle infezioni più comuni e sottovalutate, spesso ignorata finché i segni diventano evidenti e difficili da mascherare. L'unghia cambia colore, si ispessisce, perde trasparenza, diventa fragile o irregolare, trasformando un fastidio iniziale in un problema persistente che può durare mesi, se non anni. Micosi unghie dei piedi: come curarla velocemente?. Si tratta di un'infezione fungina che prospera in ambienti umidi e caldi, favorita da sudorazione, microtraumi, scarpe poco traspiranti. Può essere anche caudata dalla frequentazione di spazi condivisi come piscine e palestre.

Prendersi cura dei piedi durante l'inverno è fondamentale per prepararli alla stagione estiva.

