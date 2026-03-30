Domani mattina alle 10, presso il reparto di Pediatria di un ospedale della città, saranno presentati i murales realizzati nell’ambito del progetto “Corsie a Colori”. L’intervento riguarda decorazioni artistiche che arricchiscono lo spazio dedicato ai bambini. L’evento prevede una breve cerimonia di presentazione delle opere e delle modalità con cui sono state realizzate.

Le opere, firmate dall’artista Umberto Camelia, hanno trasformato la Pediatria in uno spazio più familiare, pensato per stimolare immaginazione e creatività Saranno presentati domani mattina, 31 marzo, alle ore 10.00, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale, gli interventi realizzati nell’ambito del progetto “Corsie a Colori”. L’iniziativa, avviata da “Corsie a Colori ODV” grazie al contributo delle associazioni “Leo e Lions Club Acireale” e “Rotaract e Rotary Club Acireale” e completata grazie al sostegno dell’associazione “Angelica – La forza del sorriso”, ha portato alla realizzazione di murales nel reparto, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più accoglienti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - I murales di "Ipnos" abbelliscono il reparto di Pediatria dell’ospedale di Acireale

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