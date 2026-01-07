A Scandicci arriva Esoterika | un weekend tra magia benessere e mondi fantastici

A Scandicci, il weekend del 10 e 11 gennaio 2026, il Palazzetto dello Sport ospiterà Esoterika, evento dedicato a magia, benessere e mondi fantastici. Questa decima edizione propone un’occasione per scoprire pratiche esoteriche, approfondire temi legati alla crescita personale e immergersi in atmosfere suggestive, offrendo un momento di relax e riflessione in avvio di nuovo anno.

Il nuovo anno si apre sotto il segno del mistero e della cura di sé a Scandicci. Il 10 e l'11 gennaio 2026, il Palazzetto dello Sport si trasforma nel cuore pulsante di Esoterika Benessere e Fantasy, che quest'anno taglia l'importante traguardo della sua decima edizione. Un appuntamento speciale.

