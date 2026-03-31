Pediatri di libera scelta nelle case di comunità per fare prevenzione ed educazione sanitaria

In Toscana, circa quattrocento pediatri di libera scelta hanno iniziato a operare nelle case di comunità, con l’obiettivo di offrire servizi di prevenzione ed educazione sanitaria alle famiglie. Questa iniziativa coinvolge i professionisti che si inseriscono nelle strutture sanitarie locali per ampliare l’offerta di assistenza pediatrica. La presenza dei pediatri nelle case di comunità rappresenta un nuovo approccio nel sistema sanitario regionale.

FIRENZE – I pediatri di libera scelta, quattrocento professionisti in tutta la regione, entrano nelle case di comunità per fare prevenzione ed educazione sanitaria alle famiglie. Un’attività importante, che si affianca alle attività di assistenza nei propri studi. Lo prevede il nuovo accordo integrativo regionale per la pediatria che la Regione Toscana ha definito dopo che lo scorso 18 marzo la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta. “Con questo accordo – evidenzia il presidente Giani – rafforziamo l’assistenza sul territorio, attenti alla qualità dei servizi offerti, l’integrazione e la prevenzione, con l’obiettivo di garantire un servizio sanitario più efficiente, equo e vicino ai bisogni delle famiglie”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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