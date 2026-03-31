Pedaggio Pedemontana | boicottaggio contro la tassa sulla strada libera

La decisione di trasformare la superstrada Milano-Meda in autostrada a pedaggio ha suscitato reazioni tra i residenti della zona. La questione riguarda l’introduzione di una tassa per l’accesso alla strada, che prima era gratuita. Questo cambiamento ha portato a proteste e a un acceso dibattito tra le persone che vivono nel territorio.

La trasformazione della superstrada Milano-Meda in autostrada a pedaggio, nota come Pedemontana, ha scatenato un acceso dibattito tra i residenti della Brianza. Mentre il consigliere Claudio Trenta invita a un boicottaggio collettivo del sistema di pagamento, il sindaco Paolo Vintani propone una via diversa basata sulla collaborazione intercomunale. Il cuore del conflitto risiede nella percezione che una strada utilizzata per decenni gratuitamente venga ora rubata ai cittadini con l’applicazione di nuovi costi. A Barlassina si è tenuta un’assemblea pubblica per chiarire lo stato dei cantieri e le future modalità d’uso del tratto da Lentate sul Seveso a Bovisio Masciago. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedaggio Pedemontana: boicottaggio contro la tassa sulla strada libera Articoli correlati Milano-Meda, boicottaggio contro il pedaggio: “Inaccettabile far pagare una strada gratuita da 50 anni”Milano-Meda trasformata in Pedemontana: il consigliere comunale invita a boicottare il pedaggio, il sindaco contesta l’iniziativa e spinge piuttosto... Milano-Meda, manifestazione degli ex leghisti contro il pedaggio della PedemontanaPresidio a Milano per fermare la decisione di rendere a pagamento il tratto della superstrada Milano-Meda destinato a essere inglobato... Da Milano-Meda a Pedemontana con il pedaggio, associazione di consumatori pensa ad azione legaleIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...