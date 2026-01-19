Milano-Meda manifestazione degli ex leghisti contro il pedaggio della Pedemontana

A Milano si è svolto un presidio di ex leghisti per opporsi alla decisione di rendere a pagamento il tratto della Milano-Meda, che sarà incluso nell’autostrada Pedemontana. La manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla questione, chiedendo un’attenzione maggiore alle esigenze dei cittadini e delle imprese che utilizzano quotidianamente questa arteria stradale.

Presidio a Milano per fermare la decisione di rendere a pagamento il tratto della superstrada Milano-Meda destinato a essere inglobato nell'autostrada Pedemontana. L'appuntamento è per il 31 gennaio alle 3 di pomeriggio in viale Enrico Fermi all'angolo con via Brusuglio, ed è stato convocato.

