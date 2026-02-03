Antonio Albanese presenta il film Lavoreremo da grandi al Cinema Conca Verde

Antonio Albanese arriva a Bergamo per presentare il suo nuovo film, “Lavoreremo da grandi”. Martedì 10 febbraio, l’attore e regista incontrerà il pubblico al Cinema Conca Verde alle 19. Albanese si ferma in città per un evento che attirerà molti fan e curiosi.

L’attore e regista Antonio Albanese arriva a Bergamo. Martedì 10 febbraio incontrerà il pubblico al Cinema Conca Verde alle 19.30, prima della proiezione del film “Lavoreremo da grandi”, di cui ha firmato la regia. Assieme a lui ci sarà l’attore Giuseppe Battiston, che fa parte del cast come protagonista. La trama – Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l’auto sulla quale stanno per tornare a casa colpisce qualcosa. O meglio, qualcuno. Dando inizio ad una serie di inesorabili scelte sbagliate, i quattro fuggono e si rifugiano a casa di Umberto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

