Martedì 10 febbraio, il cinema Conca Verde apre le sue porte a Antonio Albanese e Giuseppe Battiston. I due attori saranno presenti per parlare del film «Lavoreremo da grandi», diretto dallo stesso Albanese. L’evento fa parte di una serie di incontri con registi e attori, e questa volta il pubblico potrà incontrare da vicino i protagonisti di una delle ultime uscite cinematografiche.

CINEMA. Nell’ambito degli incontri con registi e attori il cinema Conca Verde ospita, martedì 10 febbraio, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston, protagonisti del film «Lavoreremo da grandi», per la regia dello stesso Albanese. L’incontro si terrà alle 19,30 ed è possibile prenotarsi dal sito di Sas. nella pagina del Conca Verde. La storia di «Lavoreremo da grandi» è quella di tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l’auto sulla quale stanno per tornare a casa colpisce qualcosa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde

Approfondimenti su Albanese Battiston

Antonio Albanese arriva a Bergamo per presentare il suo nuovo film, “Lavoreremo da grandi”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Albanese Battiston

Argomenti discussi: 'Lavoreremo da grandi', Albanese tra lo splendore lacustre e la follia della provincia; Battiston tra i protagonisti del nuovo film di Albanese; Lavoreremo da grandi, recensione: Antonio Albanese ha fatto un film mattissimo (e irresistibile); Albanese e Battiston al The Space Parco De' Medici prima del film Lavoreremo da grandi.

Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca VerdeMartedì 10 febbraio, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston, protagonisti del film «Lavoreremo da grandi», sono a Bergamo. ecodibergamo.it

Lavoreremo da grandi, recensione dell’ultimo film di Antonio AlbaneseLa recensione di Lavoreremo da grandi: quattro amici in una commedia che unisce ironia, tenerezza e riflessione sociale. cinefilos.it

Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde x.com

Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde facebook