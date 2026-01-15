Pd Napoli congresso rinviato a fine gennaio Dinacci favorito per la segreteria Di Pietro verso la giunta

Il congresso del Pd a Napoli è stato nuovamente rinviato, ora previsto per il 23 gennaio. La corsa alla segreteria vede Dinacci come il candidato più accreditato, mentre Di Pietro si avvicina alla candidatura per la giunta regionale. La discussione sulle candidature prosegue con l’obiettivo di individuare una figura unitaria, in un contesto di attesa e preparazione.

Presentazione delle candidature per il congresso Pd slitta ancora: ora è al 23 gennaio. Si lavora al nome unitario: favorito Dinacci. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Congresso Pd, Giovanni Coscia verso la segreteria provinciale Leggi anche: Segreteria, irrompe il Pd regionale: "Nome condiviso o Congresso". Ma Paradisi non intende ritirarsi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pd Napoli, congresso rinviato a fine gennaio. Dinacci favorito per la segreteria. Di Pietro verso la giunta; Congresso Pd, nuovo rinvio, ma accordo tra le correnti: c’è la sorpresa Tartaglione; Nuovo rinvio per il congresso del circolo Pd di Rende. Congresso Pd, nuovo rinvio, ma accordo tra le correnti: c’è la sorpresa Tartaglione - E siamo al quinto rinvio, un altro record, per presentare le candidature al congresso del Pd. ilmattino.it

Il congresso Pd a Napoli rischia di slittare ancora. La rabbia delle donne Dem: “Basta nomine di uomini” - Il congresso napoletano dei Dem potrebbe slittare ancora: non si trova l'accordo per le due partite: la segreteria provinciale e la giunta di Napoli ... fanpage.it

Napoli, rimpasto al Comune e congresso Pd, partite legate. Il segretario non sarà candidato alle Politiche né assessore - Il gioco di incastri che dal congresso Pd napoletano porterà al rimpasto della giunta comunale è entrato nel vivo ... fanpage.it

Il congresso napoletano dei Dem potrebbe slittare ancora: non si trova l’accordo per le due partite: la segreteria provinciale e la giunta di Napoli. facebook

