Pd segreteria a Napoli e provincia | candidati Dinacci e Di Nocera

24 gen 2026

Il Pd di Napoli e provincia ha avviato ufficialmente le elezioni per la segreteria, con i candidati Francesco Dinacci e Nora Di Nocera. Dopo una lunga serata di consultazioni, le votazioni sono proseguite fino a tarda notte, segnando un momento importante per il partito locale. Le elezioni rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di rinnovo e rafforzamento della presenza del Pd nella zona.

Dopo una lunga serata che doveva concludersi alle 18 ma è andata avanti fino alle 23 il Pd ha finalmente avviato ieri le elezioni per il segretario del partito a Napoli e Provincia che vede due candidati, Francesco Dinacci e Nora Di Nocera. Il percorso era stato deciso nei mesi scorsi con la candidatura unica di Dinacci, ma dopo le elezioni regionali si è sviluppato un dibattito nel Pd di Napoli e provincia che ha portato una forte parte delle donne dem a polemizzare sulle scelte del partito, affidando molto del dibattito a Enza Amato, presidente del consiglio comunale di Napoli e che non è stata eletta alle regionali nonostante i 14.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

