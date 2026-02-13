Operato al cervello da sveglio a 9 anni l’intervento da primato a Padova

Un bambino di 9 anni è stato sottoposto a un intervento al cervello da sveglio presso l’ospedale di Padova, diventando il primo caso del suo genere nella regione. L’operazione, durata diverse ore, è stata motivata dalla presenza di una massa sospetta nel cervello, che richiedeva un intervento preciso e controllato. La scelta di procedere con il paziente sveglio è stata dettata dalla necessità di monitorare in tempo reale le funzioni cerebrali e preservare il più possibile le capacità motorie e linguistiche del bambino. Un dettaglio che distingue questa operazione è stato l’utilizzo di tecnologie avanzate di mappatura cere

Un bambino operato al cervello a 9 anni da sveglio. Suscita interesse e speranza la notizia del primo intervento di neurochirurgia pediatrica con paziente sveglio a Padova. In sala operatoria Luca Denaro, direttore Uoc di Neurochirurgia pediatrica e funzionale e Marina Munari, direttore Uoc di Anestesia e Rianimazione Osa. L'operazione è andata bene e il piccolo paziente è tornato a casa. I precedenti. I primi dati relativi a questo approccio per interventi pediatrici risalgono alla fine degli anni '90 e l'Italia è un'eccellenza nell'impiego di questo approccio negli adulti. Finora sono poco più di 130 i casi pediatrici pubblicati in letteratura a livello mondiale, dicono dall'Azienda Ospedale Università di Padova.