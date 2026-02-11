Operato al cervello da sveglio | l’incredibile intervento in Italia su un bimbo di 9 anni

Un bambino di nove anni si è sottoposto a un intervento al cervello senza essere sedato. È successo in Veneto, dove i chirurghi hanno eseguito per la prima volta una neurochirurgia pediatrica con il paziente cosciente in alcune fasi dell’operazione. Il bambino è rimasto sveglio durante tutto l’intervento, che ha richiesto molta precisione e attenzione da parte dei medici.

Un bambino di nove anni è rimasto sveglio durante un intervento al cervello. È accaduto in Veneto, dove è stata eseguita per la prima volta una procedura di neurochirurgia pediatrica con paziente cosciente in alcune fasi dell'operazione. Un traguardo significativo per la medicina italiana. A portare a termine l'intervento è stata l'équipe guidata da Luca Denaro, direttore della Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale, insieme a Marina Munari, direttrice dell'Anestesia e Rianimazione. L'operazione rappresenta un caso pionieristico nel panorama sanitario nazionale. Il piccolo paziente era affetto da una lesione parieto-temporale sinistra profonda, che comprometteva la capacità di integrare informazioni sensoriali, spaziali e linguistiche.

