Paura sulla Provinciale 125 per Faeto | masso si stacca dal costone e sfiora auto in transito

Martedì 31 marzo, intorno alle 6 del mattino, sulla Provinciale 125 che porta a Faeto, un masso si è staccato da un costone e ha sfiorato un'auto in transito. La strada si trova nei Monti Dauni, e l'evento ha provocato momenti di paura tra gli automobilisti presenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell'incidente.

Paura in mattinata lungo la Provinciale 125 che conduce a Faeto, il comune più alto dei Monti Dauni. Intorno alle 6 di oggi, martedì 31 marzo, un masso si è staccato dal costone ai margini della strada precipitando sulla sede stradale. Il blocco di pietra ha sfiorato un'auto che percorreva la strada; a bordo del veicolo c'era il solo conducente che fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche. Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'ente Provincia che hanno provveduto a rimuovere l'ostacolo e a rimettere in sicurezza la direttrice. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Paura sulla Provinciale 125 per Faeto: masso si stacca dal costone e sfiora auto in transito Articoli correlati Leggi anche: Paura nella notte a Calcinaia: frana colpisce un’auto in transito sulla Provinciale Paura a Tredozio, un masso si stacca e devasta l'ostelloForlì, 26 gennaio 2026 - Paura a Tredozio nella mattinata di oggi, quando un masso di grandi dimensioni è precipitato sopra l’ostello comunale. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Paura sulla Provinciale 125 per Faeto: masso si stacca dal costone e sfiora auto in transito - FoggiaToday; Paura ad Antrosano per un grave incidente: auto si ribalta vicino al semaforo. Paura ad Antrosano per un grave incidente: auto si ribalta vicino al semaforoAvezzano. Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa ad Antrosano, lungo la strada provinciale 125 che conduce a ... marsicalive.it