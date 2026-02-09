Paura nella notte a Calcinaia | frana colpisce un’auto in transito sulla Provinciale

Una frana si è staccata nella notte a Calcinaia e ha colpito un’auto in transito sulla Provinciale. È successo poco prima dell’una lungo la Via Francesca, quando un movimento di terra si è staccato improvvisamente, coinvolgendo il veicolo che passava in quel momento. La strada è stata chiusa, e i soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione al momento sulle condizioni dell’automobilista.

CALCINAIA – Attimi di paura lungo la Via Francesca, nel territorio comunale di Calcinaia. Nella notte, poco prima dell’una, un movimento franoso ha interessato la strada provinciale proprio mentre transitava una vettura. Il distacco, composto da terra e piccoli alberi, ha colpito parzialmente l’automobile, bloccandola. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto è intervenuta una squadra dei v igili del fuoco di Pisa. I pompieri hanno lavorato per liberare il mezzo dai detriti e per mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto dal cedimento. Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza conseguenze per le persone: non si registrano feriti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

