Paura a Tredozio un masso si stacca e devasta l' ostello

Nella mattina del 26 gennaio 2026, Tredozio è stato protagonista di un incidente: un masso di notevoli dimensioni si è staccato e ha colpito l’ostello comunale, causando danni. L’evento ha suscitato preoccupazione tra residenti e autorità locali, che hanno avviato le verifiche del caso per valutare eventuali rischi e misure di sicurezza.

Forlì, 26 gennaio 2026 - Paura a Tredozio nella mattinata di oggi, quando un masso di grandi dimensioni è precipitato sopra l'ostello comunale. L'episodio ha fatto immediatamente scattare l'allarme, anche perché un secondo masso risulta attualmente visibilmente instabile e rischia di distaccarsi dalla parete di roccia da un momento all'altro. Lupi avvistati vicino a un ristorante, blitz notturno del branco: cresce la paura La situazione risulta essere di estrema pericolosità, considerando anche che il crollo è avvenuto in un'area frequentata da cittadini, ospiti e lavoratori. Da qui l'appello che arriva dall'onorevole Simona Vietina, commissario regionale della Democrazia Cristiana, a procedere senza ulteriori ritardi, attivando una procedura di somma urgenza e coinvolgendo una ditta specializzata in interventi su pareti rocciose, come già avvenuto in passato in località Rive, per scongiurare conseguenze potenzialmente drammatiche.

